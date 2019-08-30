صور.. مصرع واصابة 17 سائحا بحادث مروع قرب السليمانية

2019/08/30 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما واصيب اخرون بحادث مروع في اقليم كوردستان.ووقع الحادث عن انقلاب حافلة قرب دربنديخان على متنها سياح متجه صوب مدينة السليمانية.وتسبب الحادث بمصرع شخصين من السياح واصابة 15 بعضهم بحالات خطرة.

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