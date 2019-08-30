جهاز إلكتروني لوصم المتحرشين في اليابان

2019/08/30 | 12:16

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بدأ في اليابان استخدام جهاز إلكتروني يهدف إلى المساعدة في مكافحة التحرش الجنسي بوسائل المواصلات العام...

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