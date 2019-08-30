ما هي المدينة الأكثر أمانا على الأرض؟

2019/08/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الخميس، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءا من الكوارث المناخية وحتى الهجمات الإلكترونية.وحلت طوكيو في المركز الأول قبل سنغافورة التي حلت في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا،

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