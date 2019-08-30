الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2019/08/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة.وذكرت الهيأة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “طقس يوم غدا السبت في المنطقة الوسطى سيكون مشمساً مع بعض الغيوم وفي المنطقة الشمالية مشمساً مع بعض السحب وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حاراً”، مشيرة الى ان “درجة الحرارة […]

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