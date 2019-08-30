التعليم توافق على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة في الخارج الى داخل العراق

2019/08/30 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة من خارج العراق الى الجامعات والكليات الاهلية من ٨٣ الى ٨٠ وفق قناة التعليم الاهلي الصباحي الدولي.

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