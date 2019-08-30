وزير التعليم يوافق على نقل الطالبات المتزوجات استثناءً من الضوابط والطاقة الاستيعابية

2019/08/30 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على نقل الطالبات المتزوجات استثناءً من الضوابط والطاقة الاستيعابية.

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