امانة بغداد تعلن عن تطوير واكساء 16 شارعاً رئيسياً في العاصمة

2019/08/30 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الأمانة في بيان لها ، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع وخلال هذه السنة فقط قامت بتطوير واكساء 16 شارعاً مهماً ورئيسياً وإدخالها الخدمة أمام حركة السير والمرور منها شارع دمشق و 14 تموز والعمل الشعبي والحرية الثالثة والسياحي وشارع 80 ".

وأضافت ان "تسعة شوارع رئيسية اخرى ستنجز اعمال الاكساء فيها وتدخل الخدمة قريباً".انتهى .



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