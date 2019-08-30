بالوثائق.. تباين في المواقف الرسمية بشأن مشروع ماء الخضر

2019/08/30 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وثائق، تباين المواقف الرسمية بشأن إنشاء مشروع ماء الخضر، وإلغائه من قبل وزارة التخطيط، فيما أكدت الوثيقة الصادرة من مجلس حماية البيئة، عدم صلاحية المياه الواصلة إلى المنازل للاستهلاك البشري.

وبينت الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي حصلت عليها "الغد برس"، أن "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وجه بحل الإشكال الخاص بالمشروع فوراً، بالتنسيق بين وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة والتخطيط من جهة، وبين البنك الإسلامي من جهة أخرى، حيث تم إدراج المشروع ضمن القرض السعودي".

وقال مصدر في محافظة المثنى لـ"الغد برس" إن "الوزارة غيرت تمويل المشروع من القرض السعودي إلى القرض الكويتي، إلا أنها لم تبادر باتخاذ الإجراءات الرسمية للبدء بالمشروع، المقرر إنشاؤه منذ سنة ٢٠٠٥".

وأضاف، أن "أهالي ناحية الخضر ناشدوا مجلس حماية البيئة ومفوضية حقوق الإنسان، بإجراء الفحوصات على مياه الإسالة الخاصة بالقضاء، حيث أكدت عدم صلاحية المياه الواصلة إلى المنازل للاستخدام البشري، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة".

وأشارت الوثيقة الصادرة من وزارة التخطيط، إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، الذي نص على "إلزام وزارة التخطيط والوزارات كافة، بعدم إدراج مشاريع حديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها إلى المحافظات، عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقاً لصلاحية وزير التهطيط"

وبين المصدر، أن "أهالي قضاء الخضر يدخلون في دوامة بين أروقة ومخاطبات المسؤولين والمؤسسات الحكومية، في ظل معاناتهم من خطورة تعرضهم إلى الإصابات بسبب المياه الملوثة، وعدم إيفاء الحكومة المركزية بوعودها، بشأن إنشاء محطة تحلية خاصة بالقضاء".

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