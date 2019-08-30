السهيل يوافق على نقل الطالبات المتزوجات استثناءً من الضوابط والطاقة الاستيعابية

2019/08/30 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الجمعة، على نقل الطالبات المتزوجات ومن ضمنهم طالبات السنة المنتهية.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة ايهاب ناجي عباس في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وافق على نقل الطالبات المتزوجات ومن ضمنهم طالبات السنة المنتهية".

وأضاف عباس ان النقل يتم "استثناءً من الضوابط والطاقة الاستيعابية مع تحملهم كافة تبعات المقاصة العلمية".

وتابع ان "السهيل وافق ايضا على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة من خارج العراق الى الجامعات والكليات الاهلية من معدل ٨٣ الى ٨٠ وعلى قناة التعليم الاهلي الصباحي الدولي"، مبينا ان "الوزارة تعي اهمية تطوير مستوى المؤسسات الأكاديمية في التعليم الاهلي واحتضان اكبر عدد ممكن من الطلبة في الجامعات والكليات الاهلية وجعل تلك المؤسسات منافسا علميا وأكاديميا للجامعات والكليات المناظرة لها خارج العراق".وأشار الى ان "تقديم الطلبات سيكون الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي ولغاية الاول من شهر تشرين الأول".

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