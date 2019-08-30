كردستان تتحدَّث عن عودة “داعش” وانهيار الوضع الأمني في هذه المناطق

2019/08/30 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق حذر #رئيس الهيئة العليا لحقوق #الإنسان في #إقليم_كردستان #ضياء_بطرس، من عودة تنظيم “#داعش” إلى المناطق المتنازع عليها في حال استمر الوضع على ما هو عليه دون […]

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