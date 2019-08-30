إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس المصري في طوكيو

2019/08/30 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقصر الإمبراطورى، بالعاصمة طوكيو.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية.



يتبع...

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