هدار بارزاني لـ

2019/08/30 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب هدار بارزاني، بان اقرار موازنة 2020 سيكون اصعب من موازنة هذا العام.

وواوضحت بارزاني لـ"العهد نيوز" اليوم الجمعة، ان، سبب صعوبة اقرار

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