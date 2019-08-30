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هدار بارزاني لـ "العهد نيوز": اقرار موازنة 2020 سيكون الاصعب


هدار بارزاني لـ
2019/08/30 | 12:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

اكدت عضو مجلس النواب هدار بارزاني، بان اقرار موازنة 2020 سيكون اصعب من موازنة هذا العام.

وواوضحت بارزاني لـ"العهد نيوز" اليوم الجمعة، ان، سبب صعوبة اقرار

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