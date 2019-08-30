مصرع واصابة 17 سائحا بجروح بسقوط عجلتهم من جبل بالسليمانية

2019/08/30 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي واصيب 17 سائحا بجروح بسقوط عجلتهم من جبل بالسليمانية.وقال مصدر كردي في تصريح صحفي ” ان عجلة تقل سائحين سقطت من اعلى جبل برانان في قضاء دربنديخان شرق السليمانية ، مما اسفر عن وفاة سائحين اثنين واصابة 15 اخرين ، نقلوا الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج “.

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