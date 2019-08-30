2019/08/30 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الحضور العربي الأنظار في نسخة هذا العام من معرض دمشق الدولي، ولا سيما المشاركتان الإماراتية والعُمانية، من ضمن 38 وفداً دولياً، رغم التحذيرات القوية التي كان آخرها بيان نشره موقع السفارة الأميركية لدى دمشق دمشق، من دمشق إلى العالم»، تحت هذا الشعار افتتحت دمشق معرضها لهذا العام بدورته الـ 61.إعلان مشاركة 38 دولة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفود إماراتية وعُمانية في «دمشق الدولي»: ماذا عن التحذيرات الأميركية؟ النعيم نيوز.

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