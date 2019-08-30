مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث مروري في بابل

2019/08/30 | 12:40

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بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر طبي محافظة بابل، الجمعة (30 آب 2019)، بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بحادث مروري على الطريق الدولي السريع قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا حتفهما، فيما أصيب 3 آخرين، إثر حادث مروري وقع في على الطريق الدولي السريع قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل".

وأضاف، أن "الحادث نجم عن تصادم سيارة نوع شوفرليت بمركبة لنقل البضائع"، لافتاً إلى أن "المصابين تم نقلهم لمستشفى الحلة التعليمي".

بغداد اليوم- بغداد

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الجمعة، على نقل الطالبات المتزوجات ومن ضمنهم طالبات السنة المنتهية.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ايهاب ناجي عباس، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن &quo

بغداد اليوم- ديالى

طالب النائب فرات التميمي، الجمعة (30 اب 2019)، بفتح تحقيق فوري مع مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى عمد مؤخرا الى تغيير مدير إحدى

بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر أمني، الجمعة (30 آب 2019)، بمصرع سائحين وإصابة 15 آخرين، بسقوط باص في محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سائحين اثنين لقوا مصرعهم، فيما اصيب 15 اخرين بجروح بالغة، نتيجة سقوط عجلته

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