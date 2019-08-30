مصرع واصابة 5 ايزيديين بحادث قرب دهوك

2019/08/30 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي 3 شبان ايزيديين مصرعهم بحادث سير قرب دهوك.ووقع الحادث عند عودة 5 شبان ايزيديين من موقع عملهم في دهوك الى مسكنهم في مخيم دوميز شاريا، وعلى اثر تصادم عجلة تقلهم باخرى تسبب الحادث بمصرع ثلاثة واصابة اثنين اخرين.وفي وقت سابق من اليوم لقي شخصان مصرعهما واصيب اكثر من 15 جميعهم سياح بحادث سير مروع قرب السليمانية.

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