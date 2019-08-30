التعليم تخفض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة في الخارج الى داخل العراق

2019/08/30 | 12:48

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بغداد :سومر نيوز

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة م...

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