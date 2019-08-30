العراق يطرح مناقصة لشراء 30 الف طن من الأرز

2019/08/30 | 12:48

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بغداد :سومر نيوز

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الجمعة، إن العراق طرح مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز...

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