الايبولا يتوحش في الكونغو وضحاياه بالالاف

2019/08/30 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أظهرت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز 2000 في شرق البلاد.وأشارت البيانات أيضا إلى أن عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى 3 آلاف، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا في أغسطس من العام الماضي عن تفشي

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