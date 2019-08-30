أعتقال مطلوب بمادة الإرهاب حاول التسلل الى كربلاء

2019/08/30 | 12:52

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( المستقلة )/علي النصر الله/..



اعلن قائد شرطة محافظة كربلاء احمد زويني ، اليوم الجمعة ، عن اعتقال مطلوب وفق مادة الإرهاب حاول التسلل الى المحافظة أضافة الى مطلوبين اخرين وفق تهم جنائي مختلفة .

وقال زويني لـــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من اعتقال مطلوب وفق مادة الإرهاب ( 4 ) تسلل الى داخل المحافظة “.

وأضاف كما تمكنت مفارز نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات الأمنية ) من اعتقال مطلوبين وفق جرائم جنائية مختلفة “.

وتابع إن “المطلوبين للقضاء اعتقلوا اثناء التفتيش الدقيق في الحواسيب الأمنية “، مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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