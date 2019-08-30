2019/08/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر ممثّل سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلُّه) في لبنان فضيلة الشيخ حسين التميمي،احتفالاً تأبينياً بمرور أربعين العلامة الراحل سماحة السيد محمد علي فضل الله (رحمه الله) في مدينة بنت جبيل/ جنوب لبنان بعد تلقيه دعوة كريمة من رئيس لقاء الفكر العاملي فضيلة السيد علي عبد اللطيف فضل الله للحضور حيث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجعية في بيروت يشارك الحضور بأربعين العلامة الراحل سماحة السيد محمد علي فضل الله (رحمه الله) .



النعيم نيوز.

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