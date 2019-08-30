بالصور.. انقلاب حافلة تقل سائحين عند جبل قرب السليمانية

2019/08/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح بانقلاب حافلتهم في حادث سير مروع قرب مدينة السليمانية.

ووقع الحادث قرب منطقة وعرة في بلدة دربنديخان بينما كانت العائلتان العربيتان تتجهان الى مدينة السليمانية، حسبما افادت السلطات المحلية.

وقال مدير شرطة المرور في دربنديخان ريجان برهان لكوردستان 24 إن الحافلة الصغيرة التي كانت تقل العائلتين العربيتين انقلبت من جبل برانان.

وأضاف أن سيارات الاسعاف نقلت الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج مشيرا الى أن اثنين من المصابين في حالة حرجة للغاية.

ومن بين الضحايا نساء وأطفال.

وذكرت السلطات ايضاً أن شخصين توفيا على الفور في مكان الحادث وتم نقلهما الى الطب العدلي، وتوفي الثالث لاحقاً في المستشفى.

والعائلتان من محافظة ديالى المجاورة للسليمانية.

وقال مصدر طبي إن الحافلة سلكت طريقاً جبلياً بعدما كان الشارع الرئيسي مغلقاً لأعمال الصيانة.

وأظهر تسجيل مصور حصلت عليه كوردستان 24 مشاهد مؤلمة للجرحى وبينهم اطفال بينما كانوا يتلقون الاسعافات في احد المشافي.





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