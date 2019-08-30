وزير التخطيط يصادق على صرف التخصيصات السنوية لإنشاء 18 مستشفى

2019/08/30 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الجمعة، مصادقته على إطلاق التخصيصات السنوية لبناء 18 مستشفى حديث في عدد من المحافظات بواقع 104 مليار دينار.

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