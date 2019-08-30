رئيس مجلس كربلاء يلغي قرار النثرية المخصصة لاعضاء المجلس

2019/08/30 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغى رئيس مجلس محافظ كربلاء المقدسة علي المالكي قرار المجلس القاضي بمنح رئيس واعضاء المجلس نثرية شهرية تقدر بمليون ونصف المليون دينار لكل واحد منهم .وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس, ان ماتم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي من لغط حول نثرية اعضاء المجلس التي تم تخصيصها لغرض تعامل اعضاء المجلس مع دوائر الدولة وليس للتصرف […]

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