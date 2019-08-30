بعد توقفه عقدين.. التعداد العام للسكان عام 2020 يلوح بأجندات سياسية

2019/08/30 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان الدكتور نوري صباح الدليمي عن بدء الاستعدادات العملية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال

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