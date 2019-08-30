تطوير واكساء 16 شارعا رئيسيا في جانبي الكرخ والرصافة

2019/08/30 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن تطوير واكساء 16 شارعاً رئيسياً في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز"،

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