بعد تحذيرات بالاعتصام.. مجلس كربلاء يتراجع عن قرار النثرية المالية

2019/08/30 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلن مجلس محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، التراجع عن قرار تخصيص نثرية مالية للرئيس وأعضاء المجلس، بعد التصويت عليها في وقت سابق.وقال رئيس مجلس كربلاء، علي عبد المالكي، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “وسائل التواصل الاجتماعي تداولت في الآونة الأخيرة بعض الاستفهامات حول ما تسمى بنثرية مجلس محافظة كربلاء، ونود توضيح بعض النقاط المهمة للمواطنين”.وأضاف المالكي، أن “مجلس محافظة عقد العزم واخذ على عاتقه محاربة الفساد بشتى اشكاله وانواعه، وقد خضنا في سبيل ذلك معارك طاحنة مع الفاسدين واطحنا ببعضهم، واقلنا العديد من المسؤولين وغيرنا العديد من مدراء الدوائر في سبيل قطع دابر الفساد وتقديم افضل الخدمات لابناء مدينتنا المقدسة ولا زلنا مستمرين في ذلك وعلى اكثر من صعيد”.وتابع، أن “هذه النثرية التي يدور الحديث عنها انما هي نثرية عمل للتعامل مع الدوائر والمؤسسات الرسمية حصرا ، ولا يحق لاي عضو في مجلس المحافظة التصرف بها لاغراض شخصية قطعا، واننا زيادة في تأكيد ذلك ومن منطلق الشفافية التي اعتمدناها في عمل المجلس فقد اعلمنا ديوان الرقابة المالية والمؤسسات المعنية باصل النثرية وموارد صرفها اصوليا وبكل وضوح”.وأشار رئيس مجلس محافظة كربلاء، إلى أنه “من وحي التصرف بمسؤولية، ولكوننا ممثلين عن اهلنا ومواطنينا في هذا المجلس، ونزولا عند رغبة اهالي كربلاء الكرام، فقد قررنا الغاء هذه النثرية والتصويت على هذا القرار في جلسة المجلس المقبلة”.وكان مجلس محافظة كربلاء، قد خصص في وقت سابق نثرية مالية للرئيس وأعضاء المجلس، بنسبة 60% من الايراد المحلي.ونشرت “كلكامش برس” على وثيقة توضح تخصيص مجلس محافظة كربلاء، نثرية مالية للرئيس وأعضاء المجلس، بنسبة 60% من الإيراد المحلي، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آب الجاري.وبحسب الوثيقة، ستكون حصة رئيس المجلس من النثرية المالية مبلغ 5 مليون، فيما بلغت حصة نائب رئيس المجلس وأمينه 3 مليون، في حين سيخصص مبلغ مليون ونصف، لكل عضو من أعضاء مجلس محافظة كربلاء.ورداً على القرار، حذرت تنسيقية محافظة كربلاء للحراك المدني، مجلس المحافظة ‏من المضي بقراره بخصيص مخصصات لرئيسه وأعضاءه من الايراد العام‎.وكتب رئيس التنسيقية، إيهاب الوزني، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، رسالة إلى ‏رئيس مجلس محافظة كربلاء قال فيها: “بلا تحية..نطالبكم بالتراجع عن تخصيص ‏النثريات والامتيازات التي خصصتموها لكم ولاعضاء مجلسكم بواقع ٥٠ مليون دينار ‏شهريا”، متوعدا المجلس في حال المضي بالقرار: “سيكلفكم ذلك خسارة سلطتكم البائسة”.‏وشدد الوزني: “نحذركم أن تعودوا الى رشدكم قبل فوات الاوان..سنمهلكم للتراجع عن ‏قراركم هذا اسبوعا واحدا فقط، وبعدها ستكون الاعتصامات في كل أنحاء كربلاء”.‏

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