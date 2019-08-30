الكربولي باليوم العالمي للمفقودين: جهود الكشف عن مصير المغيبين فشلت

2019/08/30 | 13:11

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الكربولي باليوم العالمي للمفقودين: جهود الكشف عن مصير المغيبين مع الحكومة فشلت

بغداد اليوم- نينوى

كشف مدير دائرة شؤون المواطنين في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الجمعة (30 اب 2019)، عن وجود 4 آلاف شكوى مقدمة من قبل مواطنين يدعون فقدان ذويهم.

وقال العبد ربه في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "اثناء فتح التسجيل لذوي الم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مجلس محافظة ديالى، الجمعة (30 آب 2019)، أن 3 آلاف خريج جامعي ينضمون الى طوابير العاطلين عن العمل سنوياً.

وقال رئيس المجلس، علي الدايني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "3 الاف خريج جامعي ينضمون سنويا الى طوابي

بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب موافقة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي على اطلاق الدرجات الوظيفية في وزارة الاعمار والإسكان.

ووفقا لكتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى وزارة المالية: "حصلت موافقة رئيس الو

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