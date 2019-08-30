يخطف نيمار من سان جيرمان

2019/08/30 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

سينضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، للسلسلة الجديدة لمسلسل الجريمة الإسباني الشهير "La Casa de Papel" أو "بيت المال"، من خلال شخصية راهب برازيلي.

ففي وقت يتم الإعداد فيه لإطلاق الجزء الرابع من المسلسل، أعلن نيمار عبر حسابه في موقع "تويتر"، مشاركته في المسلسل، حيث ...

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