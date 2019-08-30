2019/08/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على

11 متهم بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان صحفي انه "خلال تنفيذ الفعاليات

والممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة

ذي قار والمنشات خلال الـ(24) ساعة الماضية من القبض على (11) متاهم

مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وأضافت انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

وإحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 11 متهما بقضايا جنائية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 11 متهما بقضايا جنائية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).