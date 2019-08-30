الكعبي : معسكر إسرائيلي في اربيل تديره امرأة

2019/08/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الامين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، عن دخول إسرائيليين

الى العراق بجوازات سفر أميركية مزورة.

وقال الكعبي في حديث صحفي، ان"الاسرائيليين يدخلون بجوزات سفر

أميركية مزورة إلى البلاد"، مبيناً أن"النجباء تعرف أماكن توجد

الإسرائيليين في السفارة الأميركية، وقاعدة عين الأسد".

واشار الى"نشاط امرأة إسرائيلية برتبة جنرال تدخل العراق، وتمتلك

معسكراً في أربيل"، مبينا ان"الرئيس الأميركي ترامب، لا يعرف عدد

القوات الأميركية في العراق".ا

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