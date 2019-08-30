وزير التعليم يوافق على نقل الطالبات المتزوجات استثناءً من الضوابط

2019/08/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على نقل الطالبات المتزوجات ومن ضمنهن طالبات السنة المنتهية استثناء من الضوابط.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس في بيان ” إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل وافق على نقل الطالبات المتزوجات ومن ضمنهن طالبات السنة المنتهية استثناءً من […]

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