أوغلوا: جيشنا لن يغادر سوريا إلا إذا تحقق هذا الامر!

2019/08/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن إستمرار العمليات العسكرية في إدلب قد يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين تجاه أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي شاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، أن "قوات الجيش التركي ستغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي".بحسب مانقلته سكاي نيوز.

وأشار أوغلوا الى أن "النظام السوري الى الان لايؤمن بالحل السياسي، مؤكداً ان "القوات التركية ستغادر سوريا بعد إيجاد حل سياسي"، موضحاً ان "تركيا حصلت ضمانات روسية بعدم مهاجمة النظام السوري لنقاط المراقبة التركية في إدلب"انتهى/س

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