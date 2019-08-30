المحمداوي: واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة لمنع التصويت على اخراج قواتها من العراق

2019/08/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن قيام الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنع أعضاء مجلس النواب من التصويت على قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح إن بعض الكتل السياسية تقف بالضد من قرار إخراج القوات الأجنبية وتلتزم الصمت من قصف مواقع الحشد من قبل الطيران الإسرائيلي، مبينا ان السفارة الاميركية في بغداد تمارس ضغوطا كبيرة لمنع التصويت داخل مجلس النواب على قرار اخراج قواتها من البلاد.

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