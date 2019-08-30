2019/08/30 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ،الجمعة، عن اعادة العشرات من الابنية الحكومي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الانبار تعلن اعمار عشرات الابنية الحكومية بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الانبار تعلن اعمار عشرات الابنية الحكومية بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).