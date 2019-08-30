هيئة الحشد الشعبي في بابل تنقل أبناء الشهداء إلى المدراس الأهلية مجانا

2019/08/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في بابل لؤي الزاملي المباشرة بإجراءات نقل أبناء شهداء الحشد الشعبي إلى المدراس الأهلية مجانا.وقال الزاملي في تصريح لموقعنا ان "مكتب الحشد في بابل وبمتابعة من مدير قسم التربية والتعليم الأستاذ منصور القريشي قد أكمل كافة الإجراءات الإدارية بنقل طلبة أبناء شهداء الحشد في بابل إلى المدارس الاهلية ...

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