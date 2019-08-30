الأسهم الأوروبية تواصل صعودها مع ارتفاع الشركات العقارية

2019/08/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الجمعة بعد صعودها الجلسة السابقة، مدعومة بارتفاع الشركات العقارية الألمانية ومشاعر الارتياح بأن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تنحسر.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.31 بالمئة، بعد أن سجل ذروته في نحو شهر يوم الخميس.

وقفز مؤشر القطاع العقاري 1.71 بالمئة، بقيادة مكاسب في أسهم شركات العقار الألمانية بعد تقرير بأن تجميد الإيجارات في برلين قد يكون أقل صرامة مما كان مخططا له.

وصعدت أسهم دويتشه فوهنن وفونوفيا وال.إي.جي إيموبيليين بين 3.6 وعشرة بالمئة.

في غضون ذلك، صعد مؤشر الأسهم الإيطالية 0.24 بالمئة، متجها للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يبدو أن البلاد تقترب من إنهاء أزمة سياسية دائرة منذ ثلاثة أسابيع مع تشكيل حكومة جديدة.

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