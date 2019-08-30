ابتزاز “الحشد الشبكي” يُجبر منظمات دولية على الانسحاب من سهل نينوى

2019/08/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت مصادر مسؤولة في الحكومة #العراقية في بغداد وأخرى من مدينة #الموصل، شمالي البلاد، أن ما لا يقل عن خمس منظمات #أجنبية، انسحبت من مناطق سهل […]

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