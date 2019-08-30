الأمم المتحدة تدعو العراق لإعلان مصير المغيبين والمختطفين

2019/08/30 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل ومحاكمتهم ورحبت بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي.وقالت أليس وولبول نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق في

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