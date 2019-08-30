أمانة بغداد تعلن إكساء 16 شارعاً في الكرخ والرصافة

2019/08/30 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن تطوير واكساء 16 شارعاً رئيسياً في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “وكالة النعيم نيوز” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع وخلال هذه السنة فقط قامت بتطوير واكساء 16 شارعاً مهماً ورئيسياً وإدخالها الخدمة أمام حركة السير والمرور منها شارع دمشق و 14 تموز والعمل …

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