2019/08/30 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pkNFnkZ3nAQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء النوري: قانون إخراج القوات الامريكية وقع من غالبية أعضاء البرلمان ويمكن ادراجه في أولى الجلسات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء النوري: قانون إخراج القوات الامريكية وقع من غالبية أعضاء البرلمان ويمكن ادراجه في أولى الجلسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).