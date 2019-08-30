المرجعية الدينية: الاستجابة السريعة لفتوى الجهاد الكفائي تؤكد صدق الولاء للامام الحسين

2019/08/30 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المرجعية الدينية ان الاستجابة السريعة لفتوى الجهاد الكفائي تؤكد صدق الولاء للامام الحسين عليه السلام.

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