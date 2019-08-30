بالفيديو.. عشيرة حنان الفتلاوي تتجمع في بغداد وتستعد لإعلان هذا الموقف ضد النائب فائق الشيخ علي

2019/08/30 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توجهت عشيرة ال فتلة الى العاصمة بغداد، من أجل اللقاء بأطراف العشيرة الاخرين لتوحيد موقفهم باستنكار الكلام الذي توجه به النائب فائق الشيخ علي ضد رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي.ونشر الشيخ علي سلسلة تغريدات هاجم فيها مسؤولة في الحكومة العراقية لم يسمها، لكن اغلب المتابعين للشأن السياسي رجحوا ان تكون المرأة […]

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