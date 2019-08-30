لتجنب مضار ارتفاع درجات الحرارة تناول هذه الاطعمة ..

2019/08/30 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب درجات حرارة الجو العالية بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق.



لكن عمل هذه الوظائف يمكن أن تتوقف في حالة الإصابة بالإعياء الحراري، حيث يتوقف الجسم عن إفراز العرق لتوقف الدم عن التدفق إلى الجلد، ويشعر الإنسان حينها بالبرودة والرطوبة.

والعلاج الجيد في هذه الحالة هو وضع المصاب في ماء بارد جدا ووضع كمادات في المنطقة بين البطن والفخذ وتحت الإبطين، فهذه المناطق تحتوي على شرايين مهمة، ومن الضروري نقل المريض إلى المستشفى.

ونقل موقع "ويذر" قائمة ببعض الأطعمة التي تساعد تحمل الحر الشديد منها:

1.



التفاح: وهو يعمل على ترطيب الجسم لاحتوائه الكبير على الماء، ويقلل الإصابة بالتعب والإحساس بالعطش، بالإضافة إلى إنه يخلص الجسم من السموم.

2.



التوت: 85 في المئة من ثمرة التوت ماء، فتناوله بكميات كبيرة يخفف ارتفاع حرارة الجسم.

3.



شرب العصائر الطبيعية الخالية من السكر.

4.



الكرز: نسبة الماء في الكرز 80 في المئة وهو يساهم على ترطيب الجسم.

5.



الخس: وهو نوع من الخضار المهمة التي تحتوي على البوتاسيوم الذي بدوره يحفظ توازن الماء في الخلايا، ما يحسن وظائف أعضاء الجسم.

6.



الخضار المطهية على البخار: منها الباذنجان والطماطم والكوسة والبطاطا الذين يساعدون على ترطيب الجسم وإكسابه الطاقة اللازمة.

7.



البروكلي: وقد تتفاجأ بأن البروكلي يحتوي على 91 في المئة من الماء ما يخفف درجة حرارة الجسم.

8.



الكمثري أو الإجاص: يساعد على ترطيب الجسم وتقلل الإصابة بخطر السكتة الدماغية.

انتهى .

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