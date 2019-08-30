2019/08/30 | 13:31

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ممثل المرجعية العليا : من الضرورة توعية الشباب وفهمهم للثورة الحسينية وإبعادهم عن الإحباط النفسي

العراقديانات

ممثل المرجعية العليا : من الضرورة توعية الشباب وفهمهم للثورة الحسينية وإبعادهم عن الإحباط النفسي

الجمعة 30 أغسطس 2019 - 13:11

ممثل المرجعية العليا : من الضرورة توعية الشباب وفهمهم للثورة الحسينية وإبعادهم عن الإحباط النفسي

ممثل المرجعية العليا : من الضرورة توعية الشباب وفهمهم للثورة الحسينية وإبعادهم عن الإحباط النفسي والشعور بفقدان الأمل

يتبع

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