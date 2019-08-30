2019/08/30 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان اميركا تمارس حربا اقتصاديا ضد الشعب الايراني، حيث لا توجد امكانية للدخول في مفاوضات معها إلا اذا تخلت عن فرض الحرب والارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني.وقال ظريف في تصريح للصحفيين في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، “اذا أرادت أميركا التفاوض يجب عليها شراء تذكرة العودة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: على اميركا شراء تذكرة العودة الى الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: على اميركا شراء تذكرة العودة الى الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).