المرجعية تدعو الى معالجة الازمات والمشاكل والوقوف بوجه التحديات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والمبدئية

2019/08/30 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المرجعية الدينية الى معالجة الازمات والمشاكل والوقوف بوجه التحديات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والمبدئية “.وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف: ونحن نقترب من موسم عاشوراء ونستذكر هذه الفاجعة الاليمة مع ما رافقها من معاناة انسانية قل ما مر بها التاريخ من اجل نصرة الدين والايمان ، […]

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