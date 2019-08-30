2019/08/30 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب بهاء النوري: قانون إخراج القوات الامريكية وقع من غالبية أعضاء البرلمان ويمكن ادراجه في أولى جلسات البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/30 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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