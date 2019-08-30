2019/08/30 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز 2000 في شرق البلاد.وأشارت البيانات إلى أن “عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى 3 آلاف، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا في شهر آب من العام الماضي عن تفشي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص 2000 حالة وفاة جراء الإصابة بـ” الإيبولا” في الكونغو المركز الخبري الوطني.

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