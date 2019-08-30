2019/08/30 | 13:33

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الأخبار المحلية

الجمعة 30 أغسطس 2019 | 01:28 مساءً | عدد القراءات : 8

مفتش عام وزارة الإعمار يؤكد على ضرورة إسناد جهود إزالة التجاوزات في البصرة دون المساس بالعوائل الفقيرة

بغداد/..



أبدى مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الجمعة، دعمه لدور بلدية البصرة في حملة إزالة التجاوزات التي تشهدها المحافظة بهدف فك الخناق عن الشوارع المحورية ومناطق تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأكد المفتش العام للوزارة "أيمن نعمان" في بيان صحفي على "ضرورة إسناد الجهود الرامية لإزالة التجاوزات دون المساس بالعوائل الفقيرة التي تعمل الوزارة ومن خلال التواصل والتعاون الفعال مع الجهات المعنية في محافظة البصرة على إيجاد حلول عاجلة وعملية لإنهاء معاناتهم وإسكانهم بشكل أصولي ورسمي".

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